В Нижнекамске осудили женщину, убившую деда, который мешал спать младенцу

В Нижнекамске осудили 33-летнюю жительницу города, которая в августе задушила 84-летнего мужчину - деда своего мужа, который мешал спать ее новорожденному ребенку. Об этом сообщает телеканал НТР.

Напомним, убийство произошло в квартире одного из домов по улице 50 лет Октября. Тело пенсионера было найдено 10 августа.

- Она сообщила, что задушила пенсионера, поскольку тот ходил по ночам и не давал спать ее новорожденному ребенку, - рассказали следователи.

Женщину приговорили к 5 года колонии общего режима, она будет отбывать срок сразу после того, как возраст ее детей позволит передать их опекунам.