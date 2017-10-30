Уроженец Казани возглавил администрацию Кирова

Новым главой администрации Кирова стал уроженец Казани Илья Шульгин, об этом пишет «Девятка.Ру».

Согласно данным правительства Кировской области, Шульгин родился в Казани, в 1995 году он окончил Казанский государственный университет, в 2001 — Казанскую банковскую школу ЦБ РФ.

В Татарстане в разные годы он работал исполнительным директором ООО НПФ "Гектор", исполнительным директором ООО "ТРАК ЦЕНТР", менеджером по проектам отдела реализации и управления проектами Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана, замгендиректора по развитию ЗАО "Васильевский стекольный завод".

В апреле 2017 года Шульгина назначили министром промышленности и энергетики Кировской области.

Шульгин отметил, что в должности сити-менеджера Кирова будет работать над единым архитектурным обликом города. Он также предложил провести реновацию неиспользуемых промышленных зон.