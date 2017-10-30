СМИ: в одной из школ Казани 90 процентов родителей за уроки татарского языка

В казанской школе № 165 90 процентов родителей хотят, чтобы их дети изучали татарский язык, об этом рассказала член родительского комитета класса Нина Максимова в эфире телепередачи "7 дней".

- Моя дочь учится в 6-м классе, поэтому до сих пор у них было 6 часов татарского языка в неделю. Эти 6 часов разделили пополам: 3 часа отошли к обязательному русскому, а вот в оставшиеся 3 часа как раз предлагается выбрать, что же дальше будет изучать ребенок. Абсолютное большинство родителей хотят, чтобы ребенок продолжал изучать татарский язык, — заявила она.

Она рассказала, что многие родители в школе считают, что татарский язык пригодится их детям, чтобы "чувствовать себя комфортно в этом мире, Казани, Татарстане".

Отметим, что сегодня в соцсетях начали выкладывать ответ директора лицея №2, согласно которому, дети, чьи родители отказались от "изучения родного языка", татарский язык и татарскую литературу изучать не будут.

Напомним, до конца октября Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана проверяет школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка.

При этом президент РТ Рустам Минниханов на заседании в Госсовете РТ сказал, что в вопросах изучения татарского языка "зашли слишком далеко". "Я тоже должен высказаться. Мы зашли слишком далеко. Мы вернулись в 90-е годы, - сказал Минниханов. - Как можно делить общество, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было — русский, татарин?".