В Татарстане на этой неделе будут отдыхать три дня подряд

На этой неделе жителей Татарстана ожидают трехдневные выходные. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

4 ноября — День народного единства является нерабочим праздничным днем. В связи с тем, что в 2017 году праздничный день совпадает с выходным днем — субботой, он переносится на понедельник 6 ноября, который в республике празднуется как День Конституции Татарстана.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе 4, 5 и 6 ноября являются днями отдыха, при этом продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час.