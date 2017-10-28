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В Татарстане на этой неделе будут отдыхать три дня подряд

В Татарстане на этой неделе будут отдыхать три дня подряд
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На этой неделе жителей Татарстана ожидают трехдневные выходные. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

4 ноября — День народного единства является нерабочим праздничным днем. В связи с тем, что в 2017 году праздничный день совпадает с выходным днем — субботой, он переносится на понедельник 6 ноября, который в республике празднуется как День Конституции Татарстана.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе 4, 5 и 6 ноября являются днями отдыха, при этом продолжительность рабочего дня 3 ноября сокращается на один час.

Н. Вильданов, 30.10.2017, 19:42
Тэги: Праздники в Казани
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Комментарии

Горожанин30 октября 2017, 19:48
Что, день Великой Октябрьской революции так и хотят, чтоб в небытие кануло? А люди, все равно помнят.
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Пэтриот30 октября 2017, 19:54
7 ноября юбилей революцион!
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