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В Казань вернулся серийный убийца бабушек? Следователи показали подозреваемого

В Казань вернулся серийный убийца бабушек? Следователи показали подозреваемого
16+
Фото: Следственный комитет
Казанцы обеспокоены после происшествия на улице Светлой

По Казани ползут слухи, что в столицу Татарстана вернулся серийный убийца бабушек. Поводом послужило происшествие на улице Светлой около месяца назад. Там люди заметили полицейские автомобили возле дома №20 и работу следователей и забеспокоились, что может быть убита очередная старушка.

Опасения народа не подтвердились. Следователь Эдуард Гатауллин в беседе с журналистом ProKazan.ru слухи не подтвердил, но добавил, что работа по поиску серийного убийцы продолжается.

Общительный “газовик”

Убийства старушек проходили в 2011-2012 годах. Изначально убийца действовал только в Татарстане, после чего его преступления распространились на Марий Эл, Башкортостан, Чувашской Удмуртской Республик, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Ивановской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края.  Практически во всех случаях потерпевшими являлись одинокие женщины престарелого возраста от 60 до 97 лет. Как правило, они проживали в 1-2 комнатных квартирах домов-«хрущевок».

Следователи считают, что убийца представлялся сотрудником обслуживающих организаций, например сотрудником газового хозяйства, и проникал в квартиру. При общении он вел себя непринужденно, чем вызывал положительное впечатление. После того, как ему удавалось войти в доверие к очередной жертве, он набрасывался на старушку и начинал душить. Иногда он похищал из квартиры ценные вещи, а когда уходил, закрывал за собой дверь.

Сам вырос в неполной семье

Психологи-криминалисты составили психологический портрет преступника: это мужчина от 20 до 35 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения, и связанный с Республикой Татарстан. Он хитер. Скорее всего, он вырос в неполной семье или воспитывался без родителей. Вероятно, он раньше жил с бабушкой в хрущевке.

Но преступник все-таки оставил следы. Следователи предоставили видеозапись, на которой запечатлен преступник. На кадрах видно, как убийца, встретив женщину престарелого возраста, входит к ней в доверие, предлагает ей помочь донести сумки с покупками, обманывая бабушку, заходит за ней в квартиру.

Несмотря на то, что слухи о возвращении серийного убийцы в Казань не подтверждены, следователи просят внимательней относиться к своим пожилым родственникам и еще раз напомнить им о мерах безопасности.

Ольга Плешкова, 03.11.2017, 16:57
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин03 ноября 2017, 17:06
"в столицу Татарстана вернулся серийный убийца бабушек"
Где он был всё это время? Возможно, был на содержании, сожительствовал с женщиной, которая его обеспечивала, пока не выгнала.
3
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Горожанин03 ноября 2017, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
"в столицу Татарстана вернулся серийный убийца бабушек"
Где он был всё это время? Возможно, был на содержании, сожительствовал с женщиной, которая его обеспечивала, пока не выгнала.
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возможно сидел за мелкое преступление. Но это, навряд ли, но эту версию следствию тоже надо отработать, учитывая криминальные наклонности "клиента".
3
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Горожанин03 ноября 2017, 17:17
Дженщина раньше зеверей по зоапаркем кармила
5
0
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Горожанин03 ноября 2017, 17:25
как поймают сразу на кол пусть посадят, а потом заставят учить татяз...
0
1
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Горожанин03 ноября 2017, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Дженщина раньше зеверей по зоапаркем кармила
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тяпнеца?
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Мария03 ноября 2017, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Дженщина раньше зеверей по зоапаркем кармила
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Это менты бабушек убивают садисты свoлочи!!!!
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Горожанин03 ноября 2017, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
как поймают сразу на кол пусть посадят, а потом заставят учить татяз...
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Эк тебя замкнуло то, на тат. языке. Ночами не спишь наверно, болезный, а?Поди уж,выпей таблетку, да успокойся, милочек.
0
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Горожанин03 ноября 2017, 17:33
В ответ на комментарий пользователя
Дженщина раньше зеверей по зоапаркем кармила
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Джухат анусра?
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Горожанин03 ноября 2017, 17:35
Раскольников? бабушки ренту подняли, наверное....нет работы и денег - преступление более лёгкий путь... для некоторых морально не устойчивых
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Горожанин03 ноября 2017, 17:39
Так это же Димас
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Дмитрий03 ноября 2017, 17:40
есть видео, приметы, он не прячется, а наши аульные блюстители борятся с комментаторам в сети, дормоеды!
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Горожанин03 ноября 2017, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
есть видео, приметы, он не прячется, а наши аульные блюстители борятся с комментаторам в сети, дормоеды!
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Дормоеды ! Дормоедство ! Жулеки и воры кругом делоют карупцею !!!!
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