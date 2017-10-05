В Казань вернулся серийный убийца бабушек? Следователи показали подозреваемого

Казанцы обеспокоены после происшествия на улице Светлой

По Казани ползут слухи, что в столицу Татарстана вернулся серийный убийца бабушек. Поводом послужило происшествие на улице Светлой около месяца назад. Там люди заметили полицейские автомобили возле дома №20 и работу следователей и забеспокоились, что может быть убита очередная старушка.



Опасения народа не подтвердились. Следователь Эдуард Гатауллин в беседе с журналистом ProKazan.ru слухи не подтвердил, но добавил, что работа по поиску серийного убийцы продолжается.

Общительный “газовик”

Убийства старушек проходили в 2011-2012 годах. Изначально убийца действовал только в Татарстане, после чего его преступления распространились на Марий Эл, Башкортостан, Чувашской Удмуртской Республик, Саратовской, Самарской, Нижегородской, Ивановской, Челябинской, Свердловской областей, Пермского края. Практически во всех случаях потерпевшими являлись одинокие женщины престарелого возраста от 60 до 97 лет. Как правило, они проживали в 1-2 комнатных квартирах домов-«хрущевок».



Следователи считают, что убийца представлялся сотрудником обслуживающих организаций, например сотрудником газового хозяйства, и проникал в квартиру. При общении он вел себя непринужденно, чем вызывал положительное впечатление. После того, как ему удавалось войти в доверие к очередной жертве, он набрасывался на старушку и начинал душить. Иногда он похищал из квартиры ценные вещи, а когда уходил, закрывал за собой дверь.

Сам вырос в неполной семье

Психологи-криминалисты составили психологический портрет преступника: это мужчина от 20 до 35 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения, и связанный с Республикой Татарстан. Он хитер. Скорее всего, он вырос в неполной семье или воспитывался без родителей. Вероятно, он раньше жил с бабушкой в хрущевке.



Но преступник все-таки оставил следы. Следователи предоставили видеозапись, на которой запечатлен преступник. На кадрах видно, как убийца, встретив женщину престарелого возраста, входит к ней в доверие, предлагает ей помочь донести сумки с покупками, обманывая бабушку, заходит за ней в квартиру.



Несмотря на то, что слухи о возвращении серийного убийцы в Казань не подтверждены, следователи просят внимательней относиться к своим пожилым родственникам и еще раз напомнить им о мерах безопасности.