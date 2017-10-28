В Кировском районе Казани горит бывшая воинская часть

В Кировском районе Казани горит заброшенное здание, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

- Горит здание на улице Богатырева,6. Сообщение о возгорание поступило в 12.28. На месте работают силы и средства казанского пожарно-спасательного гарнизона по номеру вызова 1 бис, - сообщили в МЧС.

О причинах пожара и пострадавших не сообщается.