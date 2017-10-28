Главред «Эха Москвы» о татарском: «Российская империя развалилась ровно по этому вопросу»

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" в минувшие выходные прокомментировал ситуацию с уроками татарского языка в Татарстане, по его словам, ситуацию напоминают ту, что была в Российской империи.

- Позавчера на заседании Госсовета Татарстана и Минтимер Шаймиев, но и президент Минниханов вынужден был просить Госсовет отложить вопрос, который ставился следующим образом: "Уничтожают наш татарский язык". Это неправда. Но это очень тонкая материя. Помните, я писал в июне о том, что было поручение Путина о том, что языки надо изучать добровольно.



История заключается в том, что, во-первых, в Татарстане государственный язык в Конституции Татарстана – татарский. И вчера Минниханов говорит: "Как это государственный язык изучать добровольно?". Это первая история.



Вторая история. Видимо, там шло какое-то бюрократическое согласование. И он говорит, что "мы не могли найти общий язык с Министерством образования" — ну, правильно! Мы Мединского восстанавливаем, нам не до ваших татарских штучек — занимаемся им, — Вот сейчас начались конструктивные переговоры". Но знаем мы президента Минниханова… Он просил – внимание! – Госсовет отложить этот вопрос, обещая отчитаться, и просил прокурора республики, который там находился, прекратить давить на директоров школ. Видимо – мы же не знаем, — пришло распоряжение о добровольности. Что это означает? Идет учебный год. Это, во-первых, помимо всех идеологических вещей, значит, что учителя читают работу – учителя татарского языка.



Что говорит Минниханов там публично: «Вы что делаете перед выборами? Вы понимаете, что мне с директорами школ эти выборы проводить? — это дословно – Вы что, хотите сделать, чтобы в республике плохо подумали о Владимире Владимировиче?» — имея в виду президентские выборы, имея в виду, потому что директора школ будут считать. А прокуратура вносит протесты директорам школ, что у них там татарский язык обязательный в Татарстане.



Я говорил, не трогайте руками – руки оторвет. Я это говорил и про украинцев… И им уже оторвало, уже Венгрия заблокировала встречу НАТО – Украина. Потому что венгерское меньшинство оно так попало… Какая Каталония? Вы о чем говорите? Правильно всё Минниханов говорит: «Вы что, классы будете делить на татар и русских? Вы детей будете делить в этой республике? Вы чего делаете?» И когда я говорил это в июне, помнишь, опять «Ха-ха-ха» было? Дохахахакались!



Российская империя развалилась ровно по этому вопросу, когда все национальные окраины поддержали сначала Февральскую революцию, затем Октябрьскую – именно по этому вопросу, из-за русификации, давайте называть вещи своими именами.



Плохая система. Мне пишут: «6 часов — на татарский, 3 – на русский». Ребята, О’кей! Начинайте калибровать. Собирайте совещание: сколько часов надо? сколько положено? «Мы не хотим изучать татарский язык», — говорят люди, живущие в республике Татарстан, где в Конституции написан государственный язык.

― «90%там русские…».

― Не 90% русские. Давайте на 21 час переведем, посмотрим статистику. Но я вам говорю о другом. Я говорю о том, что сложился некий баланс. Его можно и нужно двигать и калибровать. Действительно, у нас ЕГЭ по-русски, и поэтому там все в обязательном порядке изучают русский язык. И он должен быть в таком количестве и в таком качестве, чтобы дети, грубо говоря, из Татарстана могли сдавать ЕГЭ наравне с детьми из Москвы, из Грозного, из Благовещенска, из Мордовии и так далее. Кстати, в Мордовии и в Башкирии то же самое происходит, чтобы вы понимали.



Поэтому, когда возникает вопрос языков, национальной культуры – то, что может показаться оскорблением национальной культуры… В Каталонии этого ничего не было! Там были каталонский, испанский и английский в школе были. Так вот, просто нужно было калибровать.



Для этого, извините, Министерство образования – и здесь вина федералов – должно было выйти, понимая эту ситуацию, с предложениями – не вот так вот прокурорски, силовым образом в один день в середине учебного года всё менять. Для этого ум нужно иметь, такт нужно иметь и голову надо иметь, а не разваливать Российскую Федерацию, что даже такие лояльные люди как Шаймиев вынужден был выступить – дед Шаймиев должен был выступить – обычно он молчит, — чтобы депутаты Госсовета, у которых избиратели, чтобы они… Да, они перенесли, они послушались Шаймиева, Минниханова и правильно сделали. И прокурор, наверное, правильно сделал. Потому что я же не знаю, что там было, я только читал речь Минниханова. Он говорит: Пришел здесь… директора школ к нам… я же вам говорил – прокурор – ко мне обращайтесь, ко мне». Он, видимо, наказывает директоров школ за это, что там продолжают… Это, видимо.



Я очень надеюсь, что мудрость руководителей Татарстана, и бывших и нынешних, превзойдет глупость нашего руководство нашего Министерства образования. Ищите учебные планы. Я всегда, когда говорят, «давайте введем астрономию», я говорю: вместо чего? Давайте увеличим количество часов истории. Я всегда говорил: вместо чего? Ребята, давайте считать.



Вы считаете, что для людей, которым татарский язык потом не пригодится, 6 часов много? Давайте калибровать от района к району, от количества запроса до количества запроса. Но не делайте из языковой проблемы, из-за того, что Путин дал поручение… Ну, дал он поручение. Вопрос: как его исполнять, это поручение?

― Только я не представляю себе, кому в Татарстане может не пригодиться татарский язык.

― Нет, люди потом уезжают. Ну, вообще, люди перемещаются по России. Надо знать русский язык хорошо. Это язык, как правильно говорил товарищ Андропов, межнационального общения. Это правильно. Но еще раз повторяю: внимательно учебные планы, внимательно конструкцию, не оскорбляя национальных чувство, языковых, ни родителей русских детей, ни родителей татарских детей, ни родителей башкирских детей. Очень аккуратно. Я бы вообще не трогал. Да, там всегда было такое возмущение… Я бы вообще не трогал, пока нет решения.

― Да я бы тоже не трогал. Я понимаю, что Серега бедны у нас, который в чате: «Жил в Татарии – учил татарский, потом в Башкирии — башкирский, затем – марийский. Просто маразм!» Вы обеднели от этого?

― Ну, видимо, обеднел. Сергей, давайте так. Если бы вы жили в объединенной Европе, жили бы во Франции – учили французский, переехали в Голландию – вам пришлось бы поучить голландский, переехали в Польшу – вам пришлось бы поучить польский. Я понимаю, сравнение не совсем корректное. Но у нас все-таки федерация.

― Я считаю, что совсем корректное, абсолютно корректное.

― Но это же ваш выбор – ехать. Вам не дается голландский язык – значит, вы не будете работать Голландии. Будете жить в Голландии, ваши дети не будут жить в Голландии. Кстати, Серега абсолютно правильно ставит вопрос, но дает на него неправильный ответ. Вот обеднел от этих языков? Нет. Я понимаю, если там одновременно плохо или недостаточно обучали русскому, на котором, повторяю, ЕГЭ и поступление в любой вуз страны.



Украинцы ровно влетели с этим с Европой. И вот сейчас уже премьер-министр Украины вынужден признать, что если будут рекомендации Венецианской комиссии – а они уже есть, на самом деле, — они изменят этот закон. И Порошенко говорит: «Мы изменим этот закон, что все преподается на украинском языке». А чего мы тогда протестуем, когда украинцы делают то же самое? Чего мы тогда протестуем? Есть украинский язык украинский – вот он и вот… Кто у кого украл: Карл у Клары и Клара у Карла?

― «Нет, голландский в Нидерландах учить не надо».

― Да-да-да, конечно, конечно!

― Вот наша подруга и коллега вышла замуж за голландца и поехала. Она принимала гражданство, и она выучила, она еще в Питере учила…

― Вы еще скажите, что латвийский в Латвии учить не надо.

― Нет, ребята, я понимаю, что в Голландии все приличные люди и могут говорить по-английски, но это неприлично.

― А в школах преподают голландский на голландском, я вам хочу сказать. Если ваш ребенок пойдет в школу, ему придется учить голландский язык.

― Совершенно верно.

― Какая Каталония, прости господи? У нас, смотри: федеральные СМИ про Каталонию все, а про Татарстан, про проблемы, реальные проблемы… Это заседание Госсовета.

― Зачем возбуждать?

― Болезнь, лечение начинается с признания, что ты болен, с диагноза. У тебя не просто какие-то националисты, о которых правильно говорит Минниханов – тут же взяли флаг – татарский язык. У тебя Государственный совет республики, на который приходит президент. У тебя все мечети произносят проповеди про необходимость защиты татарского языка. Ребята, вы чего? Оглянитесь, вспомните. Все недавно было.