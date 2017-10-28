Метшин: «Транспортная система Казани одна из лучших в России»

По его словам, транспортная система Казани с каждым годом продолжает совершенствоваться

Транспортная система Казани признается одной из лучших в стране. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин в ходе поздравления работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, передает kzn.ru.

По словам Метшина, транспортная система Казани с каждым годом продолжает совершенствоваться.

- Транспортный комплекс Казани и Татарстана объединяет квалифицированных специалистов, искренне радеющих за свое дело, - отметил он.

Кстати, сегодня сеть городского пассажирского транспорта в Казани состоит из 6 трамвайных маршрутов, 11 троллейбусных и 60 автобусных маршрутов, а также одной линии метрополитена.