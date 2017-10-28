В Татарстане из-за ДТП на дорогу вылилось 400 литров нефти: пострадал водитель

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Накануне вечером в Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП, в результате которого на дорогу вылилось 400 литров нефти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла около 20.04.

- Водитель «Камаза», груженного сырой нефтью не справился с управлением, грузовик вылетел в кювет и опрокинулся, - сообщили в МЧС.

В результате ДТП разлилось 400 литров нефти. Водитель получил различные травмы, он был госпитализирован.

- Истечение нефти из цистерны прекращено, в отверстие установлена деревянная заглушка, - добавили в ведомстве.

Как сообщили экологи, проникновения нефти в грунт нет. Размер розлива 3х5 метров. Угрозы попадания нефти в водоёмы нет.