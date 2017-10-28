Казань за неделю: споры вокруг татарского языка и законное выселение из центра на окраину

Прошедшая неделя были богата на события. Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости этой недели.

Споры вокруг татарского языка и куда денут учителей?

Пожалуй, самой обсуждаемой темой недели можно назвать неутихающие споры вокруг дисциплины татарского языка в школах. Пока чиновники Татарстана настаивают на обязательном изучении татарского в школах, в Казани жительница города Ольга Гавриленко подала иск в Вахитовский суд , она потребовала от Казанской кадетской школы-интерната имени героя СССР Б.К. Кузнецова и Министерства образования РТ 1 млн рублей за то, что ее сына 8 лет заставляли учить не родной для него татарский язык.

Между тем Министр образования РТ Энгель Фаттахов пообещал, что ни один учитель не будет уволен. Однако появилась информация о первых увольнениях: трем учителям татарского языка велели написать заявления об уходе, 30 октября они прекращают работать. Одна из учителей накануне вечером связалась с радио "Азатлык", однако из страха не назвала ни свое имя, ни номер школы, где она преподает. Информацию взяла на проверку прокуратура РТ.

«Люблю тебя, Россия»: жителей «страшного» дома напротив Черного озера выселяют на окраину

В Казани выселяют жителей Мергасовского дома, того самого «страшного дома» по адресу Дзержинского, 18, расположенного прямо напротив парка Черное озеро. Жильцам дали срок до 27 октября, то есть уже в эти выходные они должны освободить свои квартиры, где они прожили много лет. После этого в доме начнутся реставрационные работы.

Как рассказали порталу ProKazan.ru в мэрии города, жителям предлагается переехать в квартиры в домах по улице Мазита Гафури и ЖК «Салават Купере». Но есть одно большое «но» - квартиры в том же самом «Салават Купере» расположены на границе с Зеленодольским районом, а это примерно 20 километров до Черного озера. Прогуляться вечером по любимому парку не получится, придется идти пешком 3,5 часа.

«Один не может улететь, второй не бросит». В Казани лебеди до сих пор не покинули озеро

Казанцы обеспокоены парой лебедей, которые остались на одном из озеров недалеко от автомобильного рынка. По мнению тех, кто встречал птиц, лебеди не могут улететь из-за верности - кто-то из пары отказывается бросать половинку.

- На квартале на озере плавает пара белых лебедей, - написала Аида Шайдуллина. - Видимо один лебедь не может улететь, а второй его не бросит, лебединая верность. Скоро зима, они могут погибнуть от холода и голода.

Орнитолог Ильгизар Рахимов успокаивает: переживать за птиц не стоит, они сами знают, когда им улетать. Он лично наблюдает за лебедями и уверен, что с ними все в порядке.

Подробности убийства беременной собаки на Жилплощадке в Казани: за ней велась охота

Стали известны подробности жестокого убийства собаки на Жилплощадке. Как рассказали ProKazan.ru зоозащитники, собака действительно вела себя агрессивно, из-за чего с ней решили жестоко расправиться.

Как удалось узнать зоозащитникам, на собаку была устроена настоящая охота. Выяснилось, что она действительно проявляла агрессию, после чего несколько мужчин нашли ее в домике, где она обитала, приволокли во двор, связали и повесили.

- Это сделали люди ,кто хотел избавиться от агрессивной собаки, - рассказала зоозащитница Наталья Абрашитова. - Был мужчина последний покусанный , после этого группа людей искали и убили собаку. Это со слов адекватных соседей. Но там такой мрак и тьма, что не видели кто это. Жилка - гиблое место, так что вряд ли, кто их сдаст.