За телефонный терроризм можно будет получить 10 лет

Госдума планирует внести законопроект об ужесточении наказания за телефонный терроризм. По словам главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, максимальный срок увеличится до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает “Риа Новости”.

Законопроет будет внесен на рассмотрения после одобрении фракции “Единая Россия”, заключения Верховного суда и мнения правительства.

- Там вводятся новые части статьи, предусматривается ответственность за преступления, организованными группами, по предварительному сговору группой лиц — то, что имело место быть. Это не одиночная акция, а, на мой взгляд, спланированная организованная акция. Уголовная ответственность- там предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы», — пояснил Пискарев о содержании законопроекта.

Напомним, волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.