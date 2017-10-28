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Командир полка ДПС Казани стал лучшим в России

Командир полка ДПС Казани стал лучшим в России
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На базе Орловского юридического института МВД России стартовал всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей региональных подразделений Госавтоинспекции и командиров полков ДПС. Победителем стал командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Казани подполковник полиции Савин Михаил.

В конкурсе «Профессионализм начинается с руководителя» приняли участие  участие начальники всех региональных подразделений ГИБДД и командиры полков ДПС. Конкурсанты сдавали экзамены по знанию законодательства, правил дорожного движения, соревновались в стрельбе из пистолета, а также показали практические навыки управления автомобилем. За каждый конкурс они получали баллы.

Двое из трех победителей оказались из Казани. Первое место занял командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Казани подполковник полиции Михаил Савин. Полковник полиции Линар Габдурахманов  занял второе место среди региональных руководителей ГИБДД.

Ольга Плешкова, 29.10.2017, 08:50
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Горожаеин29 октября 2017, 08:56
Зря, свои знания и навыки в кабинете.скрывает.
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Алина Панина29 октября 2017, 09:20
Да o чем тyт гoвopить, у мaмы пpиxoдит квaртплaта бoльше чeм пенcия!В Евpопе пенcиoнеры путeшeствyют, а наши буквaльнo выживают.. Я сaма пpoшлoй зимoй нe могла дочке купить пyховик нa зимy, тк ипoтекy плачу. Занималa, кудa дeватьcя! Вce помeнялoсь кoгдa нашлa cебe дoп. зaработoк, это как глoток cвежeгo вoздуха, кaкие-никaкие 3-4 тыcячи в день зaрaбaтывaлa cидя дома. Сeйчас pабoтаю с дpyгими проeктами, нo тoт cайт eще жив и рабoтaет - bit.ly/2y2uNGe - пользуйтесь, спрашивайте
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Горожанин29 октября 2017, 09:27
Адекватный дядька.
Чет давно его здесь не видно.
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