Министр культуры России подарил Шаймиеву одно из самых редких изданий Корана‍

Министр культуры России Владимир Мединский на всероссийском совещании "Россия в мировом культурном и природном наследии" подарил Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву редкое издание Корана.

- Позвольте мне передать вам экземпляр одного из самых редких изданий Корана. Их было напечатано всего пять, – обратился Мединский к Шаймиеву.

По его словам, еще одну копию Корана Владимир Путин ранее подарил руководителю одной из крупнейших мусульманских республик

Священная книга займет место в музее истории ислама, пообещал Шаймиев.

Мединский проводит в Казани всероссийское совещание «Россия в мировом культурном и природном наследии».