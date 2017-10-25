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В Госдуме решили сократить зарплаты депутатов на 10 процентов

В Госдуме решили сократить зарплаты депутатов на 10 процентов
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Фото: wikimedia

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова назвала решенным вопрос о сокращении зарплат депутатов на 10% в 2018 году.

Президент России Владимир Путин 19 октября продлил действие своего указа, по которому на 10% сокращается зарплата главы государства, председателя правительства и ряда других федеральных чиновников до 31 декабря 2018 года.

- Что касается заработной платы [депутатов Госдумы], можно считать это [сокращение на 10%] состоявшимся решением, потому что депутаты приравнены по статусу к министрам. Принимаемые решения автоматически распространяются и на нас, - сказала Савастьянова, передает ТАСС.

Напомним, в июле депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин заявил, что его зарплата составляет чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том, что, по данным некоторых СМИ, зарплата депутатов Госдумы составляет порядка 800 тысяч рублей, а пенсия тех, кто отработал всего один срок, составляет от нее 75%. "Про 800 тысяч чушь полная. Зарплата составляет чуть меньше 300 тысяч, ее выплачивают дважды в месяц - аванс и основная часть. При этом зарплату мы себе не устанавливали, она привязана к зарплате президента. Мы никогда не выступаем с инициативами за увеличение, индексацию заработных плат. Но я много чего делаю из своей зарплаты, не депутатских полномочий, но я не хотел бы сейчас об этом распространяться", - говорил депутат.

Н. Вильданов, 26.10.2017, 20:24
Тэги: Деньги
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Комментарии

1326 октября 2017, 20:38
чет мало!!! помню один канцлер сказал!!! чиновникам надо выдавать зарплату исходя из обеспеченности народа!!! только тогда чиновники начнут думать о народе!!!
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""""26 октября 2017, 20:47
Скромняги у нас чинушки))) не хочет он распространятся))) как о личной стороне своей жизни "гутарит" ...однако вы от народа!) Будьте любезны -давайте уж свое "много делаю"8-*
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