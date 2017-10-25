В Госдуме решили сократить зарплаты депутатов на 10 процентов

Глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова назвала решенным вопрос о сокращении зарплат депутатов на 10% в 2018 году.

Президент России Владимир Путин 19 октября продлил действие своего указа, по которому на 10% сокращается зарплата главы государства, председателя правительства и ряда других федеральных чиновников до 31 декабря 2018 года.

- Что касается заработной платы [депутатов Госдумы], можно считать это [сокращение на 10%] состоявшимся решением, потому что депутаты приравнены по статусу к министрам. Принимаемые решения автоматически распространяются и на нас, - сказала Савастьянова, передает ТАСС.

Напомним, в июле депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин заявил, что его зарплата составляет чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о том, что, по данным некоторых СМИ, зарплата депутатов Госдумы составляет порядка 800 тысяч рублей, а пенсия тех, кто отработал всего один срок, составляет от нее 75%. "Про 800 тысяч чушь полная. Зарплата составляет чуть меньше 300 тысяч, ее выплачивают дважды в месяц - аванс и основная часть. При этом зарплату мы себе не устанавливали, она привязана к зарплате президента. Мы никогда не выступаем с инициативами за увеличение, индексацию заработных плат. Но я много чего делаю из своей зарплаты, не депутатских полномочий, но я не хотел бы сейчас об этом распространяться", - говорил депутат.