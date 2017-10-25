В России собираются запретить строить частные дома выше 3 этажей

В России собираются запретить строить частные дома с числом этажей более 3 и высотой более 20 метров, об этом сегодня заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По его словам, нередки случаи, особенно в южных регионах, когда приобретаются участки под индивидуальное жилое строительство, и на них возводятся многоквартирные дома, которые даже могут продаваться дольщикам. Министр заметил, что такое возможно потому, что "сегодня сняты все барьеры с ИЖС".

По новым правилам, объектом ИЖС будет считаться отдельно стоящий дом с числом наземных этажей не более трёх и высотой не более 20 метров.

- И самое важное — не состоящий из квартир и блок-секций, чтобы не было попыток заменить объекты ИЖС многоквартирным домами, — подчеркнул он.

Кроме того, если площадь дома не будет превышать 500 метров, то достаточно будет направить уведомления о начале и окончании строительства в соответствующие органы. Если более 500 квадратных метров, уже нужно будет разрабатывать проектную документацию, проходить экспертизу и другие процедуры, присущие капитальному строительству.

- Потому что здесь речь уже идёт о безопасности, — добавил Мень, передает РИА Новости.