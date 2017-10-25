Обновление Горкинско-Ометьевского парка: там появились лыжные трассы и зона для собак

В парке побывали мэр города Ильсур Метшин и помощник президента РТ Наталия Фишман

В Горкинско-Ометьевском лесу в Казани уже обустроены лыжные трассы с освещением, зона памп-трека и воркаута, площадка для выгула собак. Новые площадки будут доступны жителям в конце ноября, сообщается на официальном портале мэрии города.

Сегодня в парке побывали мэр города Ильсур Метшин и помощник президента РТ Наталия Фишман. Им сообщили, что на сегодняшний день общее выполнение работ составляет порядка 80%. В лесопарке обустроены освещенные лыжные трассы со стороны Ометьевской части леса, в дополнение к уже имеющимся трассам, открытым в рамках первого этапа благоустройства. Также в ближайшее время здесь появятся зоны для активного отдыха – для памп-трека (специальная трасса для прыжков, предназначенная для катания на велосипедах, роликах, скейтах и экстремальных самокатах), воркаута и площадка для выгула собак.

Возводится специальная площадка из контейнерных блоков, где будут работать различные сервисы для гостей парка – образовательные, спортивные, точки общепита.

Напомним, на вторую очередь благоустройства планировалось потратить 300 млн рублей, его ожидает еще третья очередь строительства.

Напомним, парк открылся прямо перед Новым годом, 25 декабря 2016 года, и за праздничные каникулы стал невероятно популярным. На территории междулесье, где раньше должна была пройти дорожная магистраль, появилась фестивальная площадка со сценой, фонтан, а также обустроенная спортивная база. На площади более 2000 квадратных метров расположилось уникальное игровое пространство. Над глубоким оврагом был построен пешеходный мост, прогулочные дорожки из лиственницы и обустроены освещенные лыжные трассы.