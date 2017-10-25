В Казани сквер назвали в честь иранского города Тебриз

В Казани сквер на пересечении улиц Восстания и Декабристов был переименован в честь иранского города Тебриз, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин встретился с представителями мэрии Тебриза, с которым обсудили перспективы сотрудничества и благоустройство зеленых зон в столице Татарстана и иранском городе.

Казань и Тебриз являются городами-побратимами с 2009 года.