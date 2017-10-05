СМИ: в Татарстане хотят строить дороги из мусора

После ввода в эксплуатацию мусоросжигательного завода в Татарстане смогут получать шлак, который можно будет использовать в строительстве дорог. Об этом сообщили в пресс-службе «РТ-Инвест», передает РБК.

- Полученный в результате сжигания шлак, это порядка 30% от первоначального веса отходов, будет использован в дорожном строительстве. Таким образом, мы стремимся реализовать концепцию нулевого захоронения, - отметили в компании.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что компания «РТ-Инвест» (является структурой «Ростеха») не станет строить мусоросжигательный завод под Казанью, принято решение перенести его в Зеленодольский район. Однако, где именно расположится завод, пока не уточняется.

Мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.