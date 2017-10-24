19-летняя студентка из Казани выиграла шапку и «Ладу», став «Татар кызы - 2017»

19-летняя студентка Института управления, экономики и финансов КФУ Гульназ Гатина стала победителем второго Международного конкурса красоты «Татар кызы-2017» («Татарочка»), финал которого накануне состоялся в Уфе. Об этом сообщает «Башинформ».

В качестве главного приза ей досталась машина «Лада» и корону в стиле казанской шапки, которую на нее надел вице-премьер правительства РТ Василь Шайхразиев.

— Я очень счастлива, моя давняя мечта исполнилось, огромное спасибо и Татарстану, и Башкортостану, - рассказала после победы девушка.

Местом проведения «Татар кызы — 2018» станет Казань.