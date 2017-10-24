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19-летняя студентка из Казани выиграла шапку и «Ладу», став «Татар кызы - 2017»

19-летняя студентка из Казани выиграла шапку и "Ладу", став "Татар кызы - 2017"
16+
Фото: http://tatar-congress.org

19-летняя студентка Института управления, экономики и финансов КФУ Гульназ Гатина стала победителем второго Международного конкурса красоты «Татар кызы-2017» («Татарочка»), финал которого накануне состоялся в Уфе. Об этом сообщает «Башинформ».

В качестве главного приза ей досталась машина «Лада» и корону в стиле казанской шапки, которую на нее надел вице-премьер правительства РТ Василь Шайхразиев.

— Я очень счастлива, моя давняя мечта исполнилось, огромное спасибо и Татарстану, и Башкортостану, - рассказала после победы девушка.

Местом проведения «Татар кызы — 2018» станет Казань.

Н. Вильданов, 25.10.2017, 13:54
Тэги: Красота
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Комментарии

Горожанин25 октября 2017, 14:05
Чья дочка, можно указывать сразу кто папаня?!
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Горожанин25 октября 2017, 14:11
По видимому так и нужно выглядеть раз конкурс "Татар кызы"...
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