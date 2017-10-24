В Татарстане будут судить детского хирурга за смерть 4-летнего ребенка

В Лениногорске будут судить 32-летнего хирурга детского стационара ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» за смерть 4-летнего ребенка. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в конце ноября прошлого года в Азнакаевскую больницу был доставлен 4-летний ребенок с диагнозом «кишечная непроходимость под вопросом». Однако обвиняемый не оценил тяжести состояния ребенка и отпустил его домой, выдав справку об отсутствии патологии. Но через несколько часов состояние ребенка резко ухудшилось, его доставили в реанимационное отделение, где он вскоре скончался.

- Как показало заключение экспертизы, смерть ребенка наступила из-за острой приобретенной низкой кишечной непроходимости в результате заворота подвздошной кишки, болевого шока, полиорганной недостаточности, - сообщили в ведомстве.

Свою вину обвиняемый признал, в отношении него избрана мера в виде подписке о невыезде. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.