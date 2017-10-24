СМИ: у граждан России появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах

По словам экспертов, это позволить гражданам сформировать представление о работе системы здравоохранения

Граждане России получат «вечные» электронные медицинские карты с историей медпомощи, которая была оказана по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Они будут доступны на портале госуслуг, передают «Известия».

Отметим, что на портале госуслуг уже можно вызвать доктора на дом, записаться на прием к врачу. А в будущем будут доступны еще два новых сервиса: просмотр истории болезни и оформление полиса ОМС.

Технология передачи данных пациентов от медицинских учреждений на единый портал госуслуг будет осуществляться через Минздрав РФ. Так, по словам экспертов, это позволить гражданам сформировать представление о работе системы.

- Это важнейшая часть формирования ответственного и вовлеченного поведения граждан в системе здравоохранения. Граждане должны понимать, что наша медицина вовсе не бесплатна, что оплачивают эти услуги они сами своими налогами, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ разрабатывает систему электронных медицинских карт, которая будет внедрена уже с 2019 года.