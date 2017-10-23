В Казани будут судить бизнесмена за незаконное изготовление стоматологических изделий

В Казани будут судить генерального директора ООО «СтомэК» 45-летнего Виталия Веселова за незаконное изготовление стоматологических изделий, сообщает Следственный комитет по РТ.

Установлено, что с января 2015 по сентябрь 2017 года Веселов незаконно изготовил 3417 стоматологических турбинных наконечников на сумму более 4,2 млн. рублей, которые были реализованы в различные организации.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в помещении на улице Технической были изъяты 10 медицинских изделий, - сообщили в ведомстве.

Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 235.1 УК РФ (производство медицинских изделий без лицензии, совершенное в крупном размере). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.