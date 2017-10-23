Казанец проник на станцию метро «Дубравная» и показал, как она выглядит

Житель Казани Руслан Валиуллин выложил на своем канале видео со строящейся станции метро "Дубравная", видеозапись была опубликована 22 октября.

Напомним, по плану станцию должны сдать в конце 2017 года. Глава "Метроэлектротранса" Асфан Галявов также рассказал, что через новую станцию будет проходить от 3 до 5 тыс. человек в сутки, при этом всего на сегодняшний день пассажиропоток метрополитена составляет около 100 тыс. человек в сутки.