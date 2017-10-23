В Казани на улице Сибгата Хакима появилась платная парковка

В Казани во дворе многоэтажного дома по улице Сибгата Хакима в скором времени появится платная парковка. Информационный щит, предупреждающий о платной стоянке уже появился на внутреннем проезде вдоль дома №60, пишет «Вечерняя Казань».

- Чиновники вышли за пределы дорог общего пользования и пошли с поборами во дворы. Такое нововведение преследует лишь одну цель — поборы с горожан, - рассказывает казанец Андрей Ляхов.

Как отметили в городском комитете по транспорту, плату за парковку взимать не будут, пока не выйдет постановление Исполкома.

- Платная парковка будет, потому что есть инвестор, сказали мне в комитете. При чем тут инвесторы, если для сбора денег за уличную парковку создано муниципальное бюджетное учреждение, а площадка, на которой собираются брать плату за стоянку, была благоустроена за счет жильцов, которые приобрели квартиры в ЖК «Современник»?, - возмущается он.

Отмечается, что согласно материалам публичной кадастровой карты, территория, где появился щит не муниципальная, а относится к дому №60 по улице Сибгата Хакима, поэтому горожане могут обратиться в суд.

Напомним, ранее портала ProKazan писал о том, что в городе заработали 22 новые платные парковки.