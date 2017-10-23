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В Казани на улице Сибгата Хакима появилась платная парковка

В Казани на улице Сибгата Хакима появилась платная парковка
16+
Фото: Андрей Ляхов/"Вечерняя Казань"

В Казани во дворе многоэтажного дома по улице Сибгата Хакима в скором времени появится платная парковка. Информационный щит, предупреждающий о платной стоянке уже появился на внутреннем проезде вдоль дома №60, пишет «Вечерняя Казань».

- Чиновники вышли за пределы дорог общего пользования и пошли с поборами во дворы. Такое нововведение преследует лишь одну цель — поборы с горожан, - рассказывает казанец Андрей Ляхов.

Как отметили в городском комитете по транспорту, плату за парковку взимать не будут, пока не выйдет постановление Исполкома.

- Платная парковка будет, потому что есть инвестор, сказали мне в комитете. При чем тут инвесторы, если для сбора денег за уличную парковку создано муниципальное бюджетное учреждение, а площадка, на которой собираются брать плату за стоянку, была благоустроена за счет жильцов, которые приобрели квартиры в ЖК «Современник»?, - возмущается он.

Отмечается, что согласно материалам публичной кадастровой карты, территория, где появился щит не муниципальная, а относится к дому №60 по улице Сибгата Хакима, поэтому горожане могут обратиться в суд.

Напомним, ранее портала ProKazan писал о том, что в городе заработали 22 новые платные парковки

Люция Кашапова, 24.10.2017, 12:01
Тэги: Парковки
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Комментарии

туту24 октября 2017, 12:29
Зб че сказать....
Мало денег мало!!! Нужно еще подъезды все оборудовать турникетами и за вход и выход платить заставлять. Да и вообще за все платить...
Совсем уже людей за дураков держат, сколько можно... И ведь знаю максимум что грозит, это то, что просто снимут знаки и все и никого не накажут ни рублем ни каким то другим способом. Вот отсюда и всякие придумки выходящие за рамки их компетенции...
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Горожанин24 октября 2017, 12:33
Комментарий выше - глупый и не по сути.

Обращайтесь в суд. А мы посмотрим, доведёте ли дело до конца. Автор держи нас в курсе.
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туту24 октября 2017, 12:35
В ответ на комментарий пользователя
Комментарий выше - глупый и не по сути.

Обращайтесь в суд. А мы посмотрим, доведёте ли дело до конца. Автор держи нас в курсе.
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Что не по сути то?
То что они творят что хотят и не понесут ответственности за свои действия?
То что обнаглели от безнаказанности и уже на ровном месте хотят бабло рубить?
В чем суть в том что ты проснулся утром и увидел знаки и нужно самому бежать и доказывать что ты не осел? У нас все делается через зад, сначала сделают а потом сам бегай и доказывай, при этом тому кто это сделал ничего не будет!!!
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Rus_LAN24 октября 2017, 12:40
Это к вопросу о вседозволенности и ненасытности нашей местной верхушки. Скоро и внутри дворов будет брать деньги за стоянку. Просто потому, что - "Без булдырабыз!". Кушайте не блюдечке. Интересно, чем дело закончится.
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Rus_LAN24 октября 2017, 12:45
Пора думаю начинать объединяться автолюбителям Казани и выходить с требованием умерить аппетиты, некоторым ненасытным из верхушки республики. Денег всё мало. В форбсы ещё не все дети у них попали. Слов нет.
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