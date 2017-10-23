В Казани из окна 5-го этажа выпала девушка

В Советском районе Казани 25-летняя девушка выпала из окна 5-го этажа на козырек здания. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне около дома №80 по улице Агрызская.

- Прибывшие на место происшествия спасатели сняли девушку с козырька и передали медикам, - сообщили в МЧС.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани 19-летняя девушка, которая упала на Меридианной с 6 этажа, выжила. В результате падения девушка получила разрыв селезенки и перелом голени. До этого она на своей страничке в соцсети написала «Как же вы меня все достали».