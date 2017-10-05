В Татарстане мужчину приговорили к обязательным работам за долги в 700 тысяч по алиментам

В Нурлате осудили мужчину, который задолжал на содержание дочери свыше 700 тысяч рублей, об этом сообщили в прокуратуре РТ.

По данным надзорного ведомства, в сентябре 2012 года в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов в размере четверти всех видов заработка, но с января 2013-го по сентябрь 2017 года мужчина уклонялся от выплаты алиментов. Общая сумма долга превысила 700 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Неуплата средств на содержание детей", его приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 8 процентов заработка в доход государства.