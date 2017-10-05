Анонимно в Казани: о сумасшедших людях и мужчинах, которые наблюдают за детьми

В рамках новой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О странном мужчине, который наблюдает за детьми

- Сегодня с племянницей ходили в детскую поликлинику #20 в Азино. Решили погулять на площадке возле поликлиники, к нам пристроился мужчина. Сначала я подумала, что он с ребёнком гуляет, потом поняла, что он один и ходит за нами... Стало реально страшно после того, как мы направились на остановку. Он смотрел нам вслед и странно улыбался. После он встал на противоположной стороне остановки и смотрел на нас... минут 10 точно. Явно, у него чего то не хватает. Страшно,что он на детской площадке гуляет.

О паранормальных способностях

- У меня такой дар от бабушки. Я вижу людей у себя дома. Предсказала что бабушка умрет сегодня. Смерть мамы предсказала. Что она умрет до того, как снег сойдёт. Так все и случилось. Иногда бывает, будто все это уже было. Что это такое? Для чего мне это?

О честных людях

- На днях в машине у таксиста забыла кошелёк со всеми документами. Нашла номер таксиста и позвонила ему. Он удивился от моих слов конечно, но не поленился, посмотрел, нашел кошелек. И без проблем вернул его мне, причем приехал по-моему домашнему адресу после работы и отдал. Побольше бы таких добрых и честных людей, таксистов. Если вы читаете это,

О тайнах и сумасшедших людях

- Будучи на 5 месяце беременности я узнала случайно, что муж и его мама - психически нездоровые люди, отец же вполне здоров. Но мне никто об этом не сказал. Мне-то что сейчас делать? Узнала, когда у матери случился срыв такой, это ужас, люди! Этого никому не пожелаешь, выбежала к нам без верха, волосы спутанные, всех проклинает и бубнит-бубнит что-то, кричит, что на нее все колдуют и снова проклинает. Пыталась лечь в подъезде на пол, съела паука. Ее увезли на полгода в Дербышки в псих.диспансер, она там периодически лечится, и он тоже, оказывается. У него срывов не было давно, но это же не гарантия полноценности!



Мне так страшно! Аборт сделать и бежать от этой семьи, где от меня утаили такую страшную правду, или как же поступить? Надеяться, что ребенок родится здоровым? Я в панике! Я ничего не могу решить. Я уже не хочу этого ребенка!