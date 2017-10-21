Минздрав предложил приравнять парфюмерию к водке

В Минздраве России задумались об установлении минимальной розничной цены на парфюмерно-косметическую продукцию.

Как сообщают «Известия», речь идет о тониках, одеколонах, и лосьонах с откручивающейся крышкой. В ведомстве отмечают, что их часто используют не по назначению, как алкогольные суррогаты. Способствует этому очень низкая цена. К примеру, тройной одеколон стоит порядка 15 рублей.

Чтобы побороться с практикой такого употребления, в Минздраве предлагают сделать цену на парфюмерно-косметическую продукцию равносильную стоимости водки. То есть 100 мл с долей спирта 80% должны стоить от 82 рублей.

Производители идею поддерживают, отмечая, что введение таких мер отобьет интерес нелегальных производителей.