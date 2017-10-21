Фитнес-тренер из Казани украл в Москве спортивное питание на 100 тысяч рублей

Полиция Москвы задержала тренера одного из столичных фитнес‐клубов, который приехал из Казани, его обвиняют в том, что он ограбил курьера магазина спортивного питания, отобрав товар на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «360».

Ограбление курьера произошло в сентябре на улице Павла Корчагина, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». В октябре на Малой Ботанической улице полицейские задержали подозреваемого, который работает тренером в фитнес-клубе.

С него взяли подписку о невыезде. Продолжается расследование.