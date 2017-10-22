Рустам Минниханов улетел в США

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки (США), сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что в ходе рабочей поездки Минниханов посетит города Хьюстон (штат Техас) и Сан-Франциско (штат Калифорния). В Хьюстоне он встретится с представителями компаний TomoWave, Emerson, Ozone21, Univation Technologies.

Кроме того, президент примет участие в деловом форуме «Техас – Татарстан», где состоится презентация промышленного потенциала Татарстана.

На следующий день Рустам Минниханов посетит Сан-Франциско. Ожидается, что глава республики примет участие в международном технологическом симпозиуме (Global Technology Symposium - одна из конференций Кремниевой долины по тематике венчурного капитала, технологий и предпринимательства на развивающихся рынках).