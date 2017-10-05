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Министр энергетики России: Жители Казани сэкономили 400 млн рублей на отоплении‍

Министр энергетики России: Жители Казани сэкономили 400 млн рублей на отоплении‍
16+
Фото: kremlin.ru

Казанцы смогли сэкономить на оплате отопления 400 млн рублей или 290 тыс. рублей на один подъезд, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

- В Казани в результате реализации проекта модернизации отопления по итогам установки 1400 индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием суммарное снижение платежей населения за отопление составило 400 млн рублей в год, или 290 тыс. рублей на один подъезд, – подчеркнул глава Минэнерго.

Напомним, минувшей весной стало известно, что индивидуальные тепловые пункты будут установлены в 1302 объектов, из которых 1122 составляют многоквартирные дома. ProKazan.ru узнавал, как работает новая система  и нужна ли она нашим домам. К примеру, если на собрании жильцов будет решено не переходить на новую систему, затраты на реализацию лягут на плечи людей. То есть никто не отключит дом от горячего водоснабжения, но цена за горячую воду будет значительно выше.

Н. Вильданов, 20.10.2017, 09:42
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

герцог20 октября 2017, 09:50
Отменить Жкх-ввести подоходный(квартирный) .Ведь платят же подоходный-какая разница-у всех зато сразу и без задержек-денег ещё больше будет-но для тех кто прописан и в зависимости от местности деревня город и типа жилья-а то одни платят а полстраны не платятесли живут вдвоём в одной квартиреуменьшить каждому на половину-чего там возится
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герцог20 октября 2017, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Отменить Жкх-ввести подоходный(квартирный) .Ведь платят же подоходный-какая разница-у всех зато сразу и без задержек-денег ещё больше будет-но для тех кто прописан и в зависимости от местности деревня город и типа жилья-а то одни платят а полстраны не платятесли живут вдвоём в одной квартиреуменьшить каждому на половину-чего там возится
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Ввести общую шкалу подоходног,но показания счетчиков подавать-чтобы от это общей шкалы ещё можно было у меньшить
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Агент 00020 октября 2017, 10:10
А что же редакция закрыла комментарии про высказывания другого министра Никифорова?? Что, нащальники за это по попе ремнём отстегают?? Интересно, а у самого критика Никифорова на смартфоне установлен Google, Facebook, WhatsApp?? Быть может, ему стоит начать с себя и удалить все американские средства связи??
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