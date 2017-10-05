Министр энергетики России: Жители Казани сэкономили 400 млн рублей на отоплении‍

Казанцы смогли сэкономить на оплате отопления 400 млн рублей или 290 тыс. рублей на один подъезд, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

- В Казани в результате реализации проекта модернизации отопления по итогам установки 1400 индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием суммарное снижение платежей населения за отопление составило 400 млн рублей в год, или 290 тыс. рублей на один подъезд, – подчеркнул глава Минэнерго.

Напомним, минувшей весной стало известно, что индивидуальные тепловые пункты будут установлены в 1302 объектов, из которых 1122 составляют многоквартирные дома. ProKazan.ru узнавал, как работает новая система и нужна ли она нашим домам. К примеру, если на собрании жильцов будет решено не переходить на новую систему, затраты на реализацию лягут на плечи людей. То есть никто не отключит дом от горячего водоснабжения, но цена за горячую воду будет значительно выше.