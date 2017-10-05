Татарстан уехал в Сочи: всемирный фестиваль молодежи и студентов глазами музыкантов Казани

Портал ProKazan.ru публикует краткие видеообзоры того, что происходит на фестивале

Неделю назад, 12 октября, 200 татарстанцев отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в составе республиканской делегации.

На протяжении всего этого времени молодые ученые, представители молодежных общественных объединений, сотрудники крупных промышленных предприятий РТ, а также известные казанские музыканты участвуют в культурных, научно-образовательных и спортивных программах.

Специально для тех, кто не смог поехать в Сочи, группа "Прогульщики" (которые вместе с "Мураками" представляют культурную площадку Татарстана) начали снимать из Сочи краткие обзоры всего того, что сейчас происходит на фестивале.

Портал ProKazan.ru публикует видеодневники.

Кстати, всего в Татарстане было подано 2674 заявки на участие в фестивале, а конкурс стал самым большим по России — 14 человек на одно место делегата. Фестиваль продлится до 22 октября.