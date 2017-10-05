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18:52, 19.10.201721
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17:47, 19.10.20174
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Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатный семинар для руководителей в Казани
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16:59, 19.10.20176
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15:59, 19.10.201720
В Татарстане пенсионерка убила 57-летнего мужчину, который предложил ей переспать
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В Татарстане задержали сотрудника МВД, который брал взятки раками
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15:11, 19.10.20177
В Татарстане изъяли почти 700 кг испорченных хлебобулочных изделий
14:22, 19.10.201712
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14:08, 19.10.201744
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Сегодня в Казани воздух прогреется до +5 градусов

Сегодня в Казани воздух прогреется до +5 градусов
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Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 20 октября, в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 3-5 гр.тепла.

 

Люция Кашапова, 20.10.2017, 06:14
Тэги: Погода
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