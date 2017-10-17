В Татарстане в этом году школьники на каникулах будут отдыхать на день позже

Осенние каникулы в школах Татарстана в этом году продлятся на 1 день дольше, так как они совпадают с праздниками. Об этом сегодня сообщила на пресс-конференции замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима.

- Осенние каникулы пройдут с 30 октября по 5 ноября. 28 октября – последний учебный день, суббота. После этого ребята могут планировать свой отдых. 6 ноября в республике будет праздник. Поэтому практически дети придут на учебу 7 ноября, – сказала она.

4 ноября будет отмечаться День народного единства, он является нерабочим праздничным днем. В связи с тем, что в 2017 году праздничный день совпадает с выходным днем – субботой, он переносится на понедельник, 6 ноября. При этом в понедельник, 6 ноября, будет отмечаться День Конституции РТ, однако он не будет перенесен на вторник в соответствии с

Напомним, ранее сегодня стало известно, что на новогодние праздники россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, следует из постановления правительства "О переносе выходных дней в 2018 году", подписанного премьером Дмитрием Медведевым.