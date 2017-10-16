СК возбудил дело по статье «Убийство» после падения мужчины с поезда в Татарстане

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после падения с поезда возле Кукмора 30-летнего мужчины, который вместе с дочерью ехал из Москвы в Кемеровскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Уголовное дело возбуждено с целью установления всех обстоятельств произошедшего. На данный момент рассматривается несколько версий, – сообщили в ведомстве.

Напомним, утром 14 октября на путях было обнаружено тело 30-летнего мужчины, проживающего в Кемеровской области. Он направлялся из Москвы домой, вместе со своей пятилетней дочерью, которая осталась в поезде.

В седьмом вагоне обнаружена пятилетняя дочь погибшего, которая спала в тот момент, когда её отец вышел в тамбур состава. Если бы полицейские не остановили поезд, проводница бы не заметила пропажу пассажира, так как на тот момент все ещё спали. Девочка другим поездом направлена к родственникам в Кемеровскую область под наблюдением.