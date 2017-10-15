Соцсети: миротворцы ООН посетили Нижнекамск

Миротворцы ООН посетили Нижнекамск. Фотографию припаркованного автомобиля «Инфинити» с эмблемой ООН на капоте и дверях опубликовали жители города в одной из социальных групп.

- Обычно служащие этой организации работают в зонах конфликтов, - говорится в подписи к фото.

Так, в комментариях горожане стали предполагать, с какой миссией их город посетили представители ООН.

- Скоро же чемпионат мира по футболу будет в Казани. Может, проверяют и ближайшие города, - написал один из пользователей.

В свою очередь, в информационном центре ООН в Москве не смогли сообщить, с какой целью представители ООН прибыли в Нижнекамск.

- Мы не ведаем всеми автомобилями. У нас нет информации, кто куда поехал, - передает «Бизнес Онлайн».