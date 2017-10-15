Казанец убил соседа из-за банковской карты, завернул тело в ковер и оставил под деревом

Житель Казани убил своего соседа по коммуналке, когда тот отказался снять деньги со своей банковской карты. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Как сообщили в ведомстве накануне утром в Казани на улице Отрадной было найдено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

- По версии следствия, потерпевший вместе с приятелями распивал спиртные напитки в коммунальной квартире на улице Даурской. Когда спиртное закончилось, гости стали требовать, чтобы он дал им денег, - сказали в ведомстве.

Так, услышав отказ, один из мужчин накинулся на потерпевшего и нанес два ножевых ранения.

- Чтобы скрыть преступление собутыльники завернули тело в ковер, чтобы выкинуть его в мусорный контейнер. Однако по дороге они устали и решили оставить тело под деревом, - добавили в ведомстве.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний мужчина. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».