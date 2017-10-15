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Казанец убил соседа из-за банковской карты, завернул тело в ковер и оставил под деревом

Казанец убил соседа из-за банковской карты, завернул тело в ковер и оставил под деревом
16+
Фото: ProKazan.ru

Житель Казани убил своего соседа по коммуналке, когда тот отказался снять деньги со своей банковской карты. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

Как сообщили в ведомстве накануне утром в Казани на улице Отрадной было найдено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

- По версии следствия, потерпевший вместе с приятелями распивал спиртные напитки в коммунальной квартире на улице Даурской. Когда спиртное закончилось, гости стали требовать, чтобы он дал им денег, - сказали в ведомстве.

Так, услышав отказ, один из мужчин накинулся на потерпевшего и нанес два ножевых ранения.

- Чтобы скрыть преступление собутыльники завернули тело в ковер, чтобы выкинуть его в мусорный контейнер. Однако по дороге они устали и решили оставить тело под деревом, - добавили в ведомстве.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления был задержан 35-летний мужчина. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

 

Элина Валеева, 16.10.2017, 17:01
Тэги: Казанцы, Происшествия
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Комментарии

Дмитрий16 октября 2017, 17:13
Люди, а вы в курсе, что вы все идиоты? Да, ты, читающий этот коммент тоже биомусор
6
6
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Горожанин16 октября 2017, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Люди, а вы в курсе, что вы все идиоты? Да, ты, читающий этот коммент тоже биомусор
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а ты в курсе - что кто этот коммент написал вдвойне мусор и чмо
2
4
Согласны с автором?
Горожанин16 октября 2017, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Люди, а вы в курсе, что вы все идиоты? Да, ты, читающий этот коммент тоже биомусор
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А ты, наверное, Димас. Уровень интеллекта похож
1
0
Согласны с автором?
Дмитрий16 октября 2017, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
А ты, наверное, Димас. Уровень интеллекта похож
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Да вы посмотрите на себя, вы же бараны))))
1
0
Согласны с автором?
Люцифер16 октября 2017, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Люди, а вы в курсе, что вы все идиоты? Да, ты, читающий этот коммент тоже биомусор
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Согласен полностью, похоже мы только нормальные остались...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 октября 2017, 18:17
Димона так же пора в ковре в мусорку
0
0
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