Метшин отказался от огнетушителя, который хотел подарить ему сотрудник МЧС

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на совещании в мэрии не принял в подарок от начальника управления гражданской защиты города Фердинанда Тимурханова огнетушитель, заявив, что у него уже есть один дома.

- Мы не хотим, чтобы трагедия происходила у кого-либо. Пожарная безопасность — это дело не только государства, но и лично каждого человека. Поэтому мы хотим, Ильсур Раисович, с вас начать, подарить вам небольшой огнетушитель, чтобы в вашем кабинете он был, - цитирует "Бизнес Online" слова Метшина.

Однако мэр ответил, что огнетушитель у него есть, дома — тоже, в дополнительном огнетушителе он также не нуждается.

В результате Метшин и представитель МЧС сошлись на том, что огнетушитель подарят вице-мэру Казани Евгении Лодвиговой, он и был ей вручен.

При этом в ходе своего выступления Тимурханов сообщил, что за 9 месяцев в Казани в 2 раза увеличилось количество погибших в пожарах (24 человеква ,75% из которых — люди старше 60 лет).