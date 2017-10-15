Условные теракты: в Зеленодольске пройдут антитеррористические учения

На территории Зеленодольского района 25 октября пройдут антитеррористические учения, в ходе которых будут совершены условные теракты. Об этом сообщает пресс-служба района.

Инциденты, по условиям учений, должны пройти в местах массового пребывания граждан, в автобусах и на остановках общественного транспорта. Также будут усилены меры безопасности на режимных объектах и пропускной режим в школах и дошкольных учреждениях.

МВД также посоветовало владельцам торговых центров установить камеры видеонаблюдения, а продавцам — проявлять бдительность в случае появления в ТЦ подозрительных людей.