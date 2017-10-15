Казанский депутат об «охоте на пандусы» и планах пересадить горожан на велосипеды

Политик пообещал, что жалобы горожан на отсутствие пандусов и съездов для колясок будут рассматриваться быстрее

Депутат Казанской гордумы Марат Бикмуллин рассказал сегодня о разработке мобильного приложения, которое поможет решить проблемы людям с ограниченными физическими возможностями. Установив его на телефон, можно будет в режиме реального времени фиксировать и сообщать о проблемах благоустройства по программе "Доступная среда".

- Сейчас программа работает в тестовом режиме, - рассказал Марат Бикмуллин. - В течение месяца-двух планируем наполнить базу данных обращений горожан и начать с ними работать. Приложение будет доступно на операционной системе Андроид и iOS.

Через приложение можно будет сообщить о неработающем лифте в надземном переходе, отсутствии пандуса или съезда для колясок. Несмотря на то, что программа "Город без границ" создавалась в тесном сотрудничестве с "Обществом инвалидов РТ", полезна она будет многим казанцам. Например, мамам с колясками и велосипедистам.

Кстати, о велосипедистах. Сейчас двухколесным видом транспорта в Казани пользуется всего 0,05 процента горожан. Как рассказал Марат Бикмуллин, перед Союзом велосипедистов РТ стоит амбициозная цель увеличить это число до 5 процентов.

О европейском уровне, где в городах велосипедом пользуются 20 процентов горожан, Казани приходится пока только мечтать.