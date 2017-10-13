Казанский «Рубин» в гостях вырвал победу у «Ростова»

Завершился матч казанского “Рубина” и “Ростова”. На поле в Ростове-на-Дону казанцы смогли одержать победу со счетом 1:0.

Так получилось, что в этот раз сразились две команды одного тренера: до возвращения в Казань Курбан Бердыев работал в “Ростове”. И несмотря на то, что на открытой тренировке Бердыев заявил, что этот матч для него не более чем матч с любой другой командой, пресс-служба футбольного клубо заявила ,что его нельзя назвать рядовым.

В итоге единственный мяч на 67-й минуте забил Янн М’Вила.«Рубин» увез из Ростова три важнейших очка, прервав четырехматчевую серию из поражений в чемпионате России.