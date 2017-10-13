Рустам Минниханов пролетел на тарзанке над Ахштырским ущельем в Сочи

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем аккаунте видео полета на тарзанке из сочинского парка приключений на высоте.

Глава республики пролетел над Ахштырским ущельем над рекой Мзытмой. Длинна пути составляет 700 метров. Ролик в соцсети Минниханов подписал “Поехал на ту сторону”. Видео уже собрало 29 тысяч просмотров.

Рустам Минниханов находится в Сочи с рабочей поездкой. Основная цель – участие в церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС).