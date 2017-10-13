Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

В странах Европы Роспотребнадзор обнаружил вспышку гепатита А. Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония - всего 20 европейских стран уведомила о заболевших. В общей сложности это 2,8 тыс. случаев.

Как отмечает ведомство, в 2017 году о количестве заболевших не уведомила Польша, однако эпидемиологический скрининг Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC) по этой стране показал, что на 17 сентября текущего года 1 тыс. 426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом, большинство заболевших в Европе - это мужчины, которые имели половой контакт с другими мужчинами.

- В контексте гендерного статуса текущей вспышки, наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация контингента MSM. Вместе с тем, в некоторых странах Евросоюза (Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция) запасов вакцины против гепатита А в настоящее время не хватает и это может негативно сказаться на профилактике гепатита А в Европе", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство добавляет, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем будет расти. Тем, кто планирует поездку в эти страны, следует принять информацию во внимание.

Справка

Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной. Эпидемии могут носить взрывной характер. В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается смертельным исходом, но может вызывать симптомы, ослабляющие здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), который зачастую является смертельным*



*По информации Всемирной организации здравоохранения