В Казани во время «волн минирований» в службу «112» поступило свыше 100 звонков

В Казани во время нескольких волн минирований в службу 112 поступило свыше 100 звонков от казанцев, об этом сообщил заместитель министра по делам ГО и ЧС РТ Олег Степущенко.

По словам замминистра, экстренные службы фактически поучаствовали в неожиданных, но масштабных учениях.

— Поступило более 100 звонков, все звонки были приняты, переданы в экстренные службы. Есть минусы, есть плюсы. Плюс — для передачи этих сообщений очень удобна 112, практически моментально доносят эти сообщения до экстренных служб, сокращается время реагирования. С другой стороны, мы с вами потренировались в эвакуации населения. Посмотрите, даже вы не могли написать ничего плохого, что где-то у нас что-то плохо сработало. Пожарной безопасности люди обучены, хорошо реагируют. А те, кому положено, разберутся, чтобы таких звонков не было.

Замминистра МЧС РТ добавил, что в период массовых звонков о минировании количество людей в смене было увеличено на 20%.

Волна звонков о ложном минировании началась 11 сентября. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

3 октября волна массовых эвакуаций прошла в Казани. В городе были эвакуированы десятки объектов — здание Госсовета, министерства, школы, детские сады, торговые центры. Анонимные звонки о якобы заложенных взрывных устройствах продолжали поступали и накануне.

После массовых эвакуаций в Казани в МВД возбудили 150 уголовных дел.