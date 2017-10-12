В Казани будут судить организатора митинга в поддержку Алексея Навального

В понедельник, 16 октября, будут судить Алексея Боярова, который организовал 7 октября в Казани митинг в поддержку Алексея Навального, сообщают «Idel.Реалии».

Отмечается, что его будут судить за нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Так, согласно протоколу, Бояров не выполнил условия и порядок проведения пикетирования, поскольку было превышено количество заявленных участников.

- Помимо 30 заявленных участников, в акции приняли участие более 200 человек, которые находились за ограждениями и держали плакаты с надписями «Отвалите от Навального», «Свободу Навальному», «На пенсию», «Дебаты», - указано в протоколе.

Напомним, акция протеста в Казани прошла на территории у ДК имени Ленина. На день рождения президента РФ Владимира Путина команда Алексея Навального организовала митинги в 79 городах. Собравшиеся выступали за освобождение Навального, которого 2 октября Мосгорсуд приговорил к 20 дням ареста. По мнению демонстрантов, задержание общественного деятеля противоречит правилам политической конкуренции.