В Казани родители назвали своих детей Севда, Расуль и Лея

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 444 малышей: 234 мальчиков и 210 девочек, сообщает пресс-служба Управления ЗАГСа Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Севда, Расуль, Юсуф, Салим, Лея, Антонина, Сурия.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Артем, Асхат, Ясмина, Вероника, Елизавета, Арина, Тимур.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 650 граммов, а максимальный – 5600 граммов. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самой зрелой – 45 лет, самого юного отца – 20 лет, самого зрелого – 50 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 248 пар. Самым молодым жениху и невесте исполнилось по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели – 61 год, самой взрослой невесты – 62 года.