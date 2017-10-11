В Казани осудили четырех мужчин, которые до смерти забили человека гвоздодером

Сегодня, 12 октября, Верховный суд Татарстана вынес приговор 39-летнему Сергею Маслову, 32-летнему Руслану Сафину, 36-летнему Денису Чекменеву и 30-летнему Максиму Чершинцеву. Они признаны виновными в убийстве мужчины и похищении женщины, передает «Татар-информ».

Сообщается, что подсудимые приговорены в общей сложности к 65 годам колонии строго режим.

Согласно материалам дела, преступление было совершено из мести. Потерпевшего били гвоздодером. Таким образом, подсудимые хотели отомстить за девушку одного их них.

- Все произошло в 2014 году. Группа молодых людей оскорбила девушку. Тогда друг девушки решил отомстить обидчикам. Он выяснил, что девушку обидел житель поселка Осиново. Вместе с друзьями он похитил знакомую обидчика. А после угрожая убийством женщине, выяснил адрес обидчика, - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники затолкали мужчину в машину, привезли в лес около озера Лебяжье и жестоко избили. Тело избитого нашли прохожие.