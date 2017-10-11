Опрос: до конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за 1 доллар

До конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар, об этом сообщают "Известия".

В целом же ключевая ставка Центробанка опустится до 8%. Этот процент находится на уровне ноября 2014 года. От уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике.

Эксперты утверждают, что 2017 год для рубля закончится благоприятно. В этом национальной валюте РФ помогает стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина.