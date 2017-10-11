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Опрос: до конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за 1 доллар

Опрос: до конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за 1 доллар
16+
Фото: архив ProKazan

До конца года курс рубля останется на уровне 58 рублей за доллар, об этом сообщают "Известия". 

В целом же ключевая ставка Центробанка опустится до 8%. Этот процент находится на уровне ноября 2014 года. От уровня этой ставки зависят все кредитные и депозитные ставки в экономике.

Эксперты утверждают, что 2017 год для рубля закончится благоприятно. В этом национальной валюте РФ помогает стабильный спрос инвесторов, в том числе и иностранных, на облигации федерального займа Минфина.

Н. Вильданов, 12.10.2017, 13:17
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин12 октября 2017, 13:39
Значит подскочит.
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Горожанин12 октября 2017, 13:46
Так тебе и сказали, в Известиях. Может перед тотализатором объявление вешать, какая команда выиграет?
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Горожанин12 октября 2017, 14:01
65 товарищи,65
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