В Татарстане в 2018 году увеличат расходы на здравоохранение‍

Расходы бюджета Татарстана по разделу «Здравоохранение» в следующем году увеличатся на 4,7 млрд рублей, всего будут выделены 22,5 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня заместитель министра экономики республики Олег Пелевин, выступая на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

По его данным, в 2017 году расходы на здравоохранение составят 17,8 млрд рублей. На 2019 год расходы по данному разделу запланированы в сумме 21,4 млрд рублей, на 2020 год – 19,8 млрд рублей.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов внес в Гоccовет РТ проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, дефицит бюджета составит 2,6 млрд рублей. Больше всего денег (65 процентов) в бюджет поступит от налога на прибыль - 120,5 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц планируется собрать 49,9 млрд рублей.