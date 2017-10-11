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Одноразовый ремонт и непристойности на стенах: ProKazan оценил страшные подземные переходы
16:53, 11.10.201729
Сегодня в Казани будет без осадков и +11 градусов
06:12, сегодня
Московское «Динамо» по буллитам обыграло «Ак Барс»
22:29, 11.10.20172
В Татарстане легковое авто завалило трубами в смертельном ДТП с грузовиками
19:15, 11.10.201715
"Физрук"(16+) спасает театр: премьера на ТНТ 9 октября, в 20.00
В Татарстане в 2018 году увеличат расходы на здравоохранение‍
17:56, 11.10.201711
Казанец в шоу "Удивительные люди": "Мне сказали нарисовать 5-километровую панораму Москвы"
17:48, 11.10.20175
Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 декабря
17:26, 11.10.201717
Имущество рухнувшего «ИнтехБанка» оценили в 341 млн рублей
16:53, 11.10.20177
Появилось видео допроса гендиректора МУП "Ритуал" в Казани, пойманного на крупной взятке
16:48, 11.10.201713
В Татарстане решили не прививать домашний скот от ящура, несмотря на вспышку в Башкирии
16:17, 11.10.20173
Завтра в Казани воздух прогреется до +11 градусов
16:05, 11.10.2017
СК: по делу Татфондбанка допросили экс-премьер-министра РТ Ильдара Халикова
15:47, 11.10.201729
Дедушка и ребенок, которых спасли из горящей квартиры в Казани, погибли
15:39, 11.10.201715
В одной из школ РТ прокуратура подтвердила факт принудительного изучения татарского языка
14:55, 11.10.201769
Львенка, которого сфотографировали в авто на улице Аделя Кутуя, привезла модель с Украины
14:47, 11.10.201724
Бизнесмены РТ пожаловались на частые проверки и отсутствие поддержки со стороны властей
14:03, 11.10.201728
В Казани гендиректора МУП «Ритуал» поймали на крупной взятке
13:59, 11.10.201734
В Казани из горящей квартиры спасли 7-летнего ребенка
13:30, 11.10.20171
Из Казани в Москву запускается новый регулярный авиарейс
13:06, 11.10.20178
СМИ: в России могут появиться официальные трассы для стритрейсинга
12:58, 11.10.20172
Госдума ужесточила штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов
12:15, 11.10.201731
В доме челнинского бизнесмена проходят обыски по заявлению главы Исполкома Челнов
12:10, 11.10.20177
Казанский лукбук: мама троих детей в лаконичном пальто в английском стиле и ярком шарфе
12:04, 11.10.201723
В Татарстане в следующем году вырастет зарплата на 4,5%
11:18, 11.10.201719
Куда можно улететь из Казани в ноябре за 10 000 рублей
11:08, 11.10.201792
Анонимный Telegram-канал: 100 полицейских в Нижнекамске единовременно решили уволиться
10:45, 11.10.201717
В Казани достроят заброшенное здание на Толстого, которое стоит более 15 лет
10:40, 11.10.20179
Аргентина, Бразилия, Германия: какие команды могут сыграть в Казани на ЧМ-2018 по футболу
10:25, 11.10.20174
Страшная смерть: в Челнах разбилась 20-летняя девушка, упав с высоты
09:45, 11.10.201715
СМИ: в 2018 году в Татарстане могут начать сборку аграрных самолетов
09:15, 11.10.201716
КГМУ построит на улице Фатыха Амирхана новое общежитие
08:48, 11.10.201710
«Ак Барс» в Москве сыграет с «Динамо»
08:26, 11.10.2017
В историческом центре Казани построят новый жилой комплекс
08:14, 11.10.201746
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и +10 градусов
06:16, 11.10.2017
Сборная России на "Казань Арене" сыграла вничью со сборной Ирана
21:05, 10.10.201714
«Яндекс»: Ящур и свадьба Дианы Шурыгиной‍ попали в топ запросов казанцев
20:07, 10.10.201713
6 проектов из Казани поборются за выход в финал шоу ТВ-3 "Быть или не быть 2" (16+)
18:45, 10.10.2017
В Челнах готовы выплатить 50 тыс руб за данные о людях, расстрелявших "влюбленных" собак
17:49, 10.10.201747
В Казани в больнице помогли "прогремевшей" в соцсетях пенсионерке, забывшей дорогу домой
17:26, 10.10.201711
Владелица магазина о скандале с сексом Шурале: несовершеннолетний - это 47-летний блогер
17:10, 10.10.201717
Минниханов подарил казанской команде по хоккею на траве 5 млн за победу в чемпионате
16:59, 10.10.201720
Обзор тендеров: календари для "супер ВИПов", дорожная разметка к ЧМ-2018 и карты Казани
16:46, 10.10.201711
Завтра в Казани ожидается небольшой дождь
16:33, 10.10.2017
В Татарстане фермер до смерти избил скотника, а затем закопал его в навозе
16:11, 10.10.201718
Татарстану могут реструктуризировать долг за водный ЧМ
16:08, 10.10.201715
В Казани закрывается молодежный центр «Ак Барс»
15:42, 10.10.201728
На улице Тукая из-под асфальта забил гейзер
15:29, 10.10.20176
В Казани скончался проректор КНИТУ-КХТИ Илнур Абдуллин‍
15:05, 10.10.20177
Сбросы неочищенных сточных вод привели к размножению сине-зеленых водорослей в водоемах РТ
14:26, 10.10.20178
В МВД РТ опровергли сообщения об единовременном увольнении 100 полицейских в Нижнекамске
14:19, 10.10.201711
Верховный суд РТ оставил топ-менеджеров "Татфондбанка" под домашним арестом‍
13:49, 10.10.20176
Минниханова попросили разобраться с причинами «ненадлежащих действий» властей Казани
13:37, 10.10.201744
В Зеленодольске мужчине отрезали детородный орган
13:05, 10.10.201722
ГИБДД Казани ищет свидетелей смертельного ДТП на Химической, где столкнулись грузовики
12:28, 10.10.201714
В Татарстане водитель "Камаза" насмерть сбил велосипедиста
12:09, 10.10.201723
Афиша громких событий: концерт Пелагеи и акустические хиты "Зверей" в Казани
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«Отсутствие капремонта, открытые люки, парковка на газоне»: на что жалуются казанцы
11:41, 10.10.201714
Скончался известный экстрасенс-целитель Аллан Чумак
11:40, 10.10.201716
СМИ: Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»
11:23, 10.10.201716
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
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11:17, 07.07.2017
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50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
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13:43, 17.03.2017

Сегодня в Казани будет без осадков и +11 градусов

Сегодня в Казани будет без осадков и +11 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 12 октября, в Казани будет облачно с прояснениями, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер южный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха днем 9-11 гр.тепла. 

Люция Кашапова, 12.10.2017, 06:12
Тэги: Погода
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